Летний отдых пользователей Nar станет еще красочней благодаря "Летней кампании"

2017-07-27 15:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оператор Nar, дал старт новой «Летней кампании», с целью удовлетворить возросшие, в связи с летним сезоном, потребности абонентов в услугах мобильной связи. Абоненты Nar, воспользовавшиеся преимуществами данного предложения, могут использовать 25 минут, для звонков по всем направлениям внутри страны, а также 100 Мб интернет трафика, всего за 0,59 манатов в день.

Чтобы подключиться к кампании нужно всего лишь отправить слово "Yay" на короткий номер 777 или набрать код 777#59#YES на своем мобильном телефоне. В случае если активация данной сезонной кампании была осуществлена посредством SMS-сообщения, с баланса номера будет вычтена сумма равная стоимости 1 SMS-сообщения, в соответствии с используемым тарифным планом. После получения SMS-сообщения об активации, телефон нужно будет выключить и заново включить

Более подробную информацию о "Летней кампании", а также других тарифах и кампаниях оператора Nar, можно получить на сайте nar.az

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 года, под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Благодаря обширной сети, состоящей из более 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более чем 2,3 миллионам абонентов.