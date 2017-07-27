Азербайджанские военные примут участие в конкурсах в Казахстане

2017-07-27 15:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Делегация Вооруженных сил Азербайджана отправилась в Казахстан для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», проводимых в рамках «Армейские международные игры - 2017», говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Отметим, что международные конкурсы пройдут с 1 по 9 августа в Казахстане на территории военной базы Отар.

(Текст: Кямаля Сеидова)