В Баку арестован владелец известного дома торжеств

2017-07-27 15:53 | www.oxu.az | 4

В Главном управлении по борьбе с коррупцией была рассмотрена поступившая из министерства экологии и природных ресурсов информация о том, что в Низаминском районе Баку производственно-коммерческая фирма «Karvan-K» во время проведения капитальных строительных работ уничтожила 9 деревьев (кипарисы, сосны и вязы), нанеся таким образом ущерб природе в размере 7.920 манатов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных неотложных мероприятий выяснилось, что директор компании Вугар Ширинов провел работы по реконструкции находящегося на балансе компании дома торжеств «Planet», при этом уничтожив зеленые насаждения на участке земли, на который не имел никаких прав. Для этой цели он нанял жителей Баку Васифа Салманова и Садига Ахмедова.

В.Салманов и С.Ахмедов были обвинены по статье 259.3, а В.Ширинов - по статьям 259.3 259.3 и 308.1 УК АР, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

A.M.

