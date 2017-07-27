В Азербайджане уничтожено свыше 26 тонн наркотиков

2017-07-27 15:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - МВД и Госпогранслужбы Азербайджана провели комплексные оперативно-розыскные меры и профилактические меры в лесных массивах в Балакенском и Загатальском районах в целях борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, говорится в совместном сообщении двух структур, распространенном в четверг.

В результате операций, к которым были привлечены вертолеты Внутренних войск МВД, были выявлены факты по выращиванию культивационным способом наркотических растений в лесополосах.

По этим фактам было обнаружено и изъято 26 660 кустов конопли (более 26 тонн) и 23 килограмма марихуаны.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана и осуществляются необходимые оперативно-следственные меры.

Задержаны и к следствию привлечены три человека, подозреваемые в совершении этих преступлений.

Необходимые меры против незаконного оборота наркотиков продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)