Кыргызстан и Казахстан обсудили актуальные вопросы сотрудничества

2017-07-27 15:58 | www.trend.az | 4

В Бишкеке состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Динары Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в КР Айымдосом Бозжигитовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает КНИА «Кабар».

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, в том числе по водно-энергетическим и пограничным вопросам, облегчению взаимных поездок граждан двух стран. Состоялся обмен мнениями относительно необходимости снятия ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанской границе.