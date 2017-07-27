Служба Госбезопасности и Госпогранслужба провели совместную операцию

2017-07-27 16:01 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Службы госбезопасности и Государственной пограничной службы провели совместную операцию.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Службы госбезопасности, 16 июля на погранично-контрольном пункте «Астара» была задержана Сафа Фараджова 1973 года рождения, которая возвращалась из Ирана в Азербайджан, и проведен досмотр ее личных вещей.

В ходе досмотра в двух банках из-под кетчупа было обнаружено и изъято 295 героина.

В результате проведенных далее оперативно-розыскных мероприятий был задержан заказчик наркотиков – житель города Гейтепе Джалилабадского района Сабухи Мирзоев 1995 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

A.M.

