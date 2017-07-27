В Азербайджане возобновится услуга SMS-оповещения родителей об успеваемости детей в школах

2017-07-27 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В первых числах сентября возобновится услуга SMS оповещения родителей об успеваемости их детей в школах, сказали Trend в четверг в компании Mobile Solutions&Marketing Technologies (оператор услуги).

Сервис SMS оповещения была приостановлен в связи с летними каникулами.

Услуга внедрена примерно в 100 школах, участвующих в проекте "Электронная школа" ("e-School"). Сервис предусматривает отправку короткого сообщения об успеваемости ученика на мобильные телефоны родителей. Родители автоматически уведомляются об отсутствии ученика на уроке, полученных им оценках, как только информация заносится в "электронный журнал".

Услуга SMS-оповещения доступна в сети трех операторов мобильной связи Азербайджана (Bakcell, Azercell и Azerfon).

Для подключения к сервису необходимо обратиться в школу или отправить короткое сообщение на номер 9988, указав имя, фамилию, отчество ученика, номер школы, класс и номер домашнего телефона. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 4,72 маната. Родителям, подключившим к сервису двух и более детей, предоставляются скидки.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev