В этом году в Азербайджане в чрезвычайных ситуациях погибли 83 человека, 159 пострадали

2017-07-27 16:17 | www.apa.az | 5

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обнародовало статистику чрезвычайных ситуаций, произошедших в Азербайджане за 6 месяцев 2017 года.

Как сообщили АПА в МЧС, за 6 месяцев 2017 года для устранения пожаров, произошедших в республике, было осуществлено 5244 оперативных выезда. В результате произошедших пожаров 35 человек скончались, 98 – получили травмы. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число погибших больше на 17 человек или на 94%, пострадавших же больше на 41 человек или на 72%.

В течение 6 месяцев 2017 года в республике произошло 5368 происшествий природного и техногенного характера, что на 251 случай или 5% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

В результате произошедших событий природного и техногенного характера 48 человек скончались, 161 - получил травмы, спасателями министерства были спасены 67, эвакуированы - 649 человек.