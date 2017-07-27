Пожар в евлахской больнице потушен – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 16:22 | www.oxu.az | 6

Произошедший в Евлахской центральной районной больнице пожар потушен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания и 4 кресла на 4 этаже. Несколько больных были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Пламя было потушено пожарными.

Отметим, несколько часов назад в Евлахской центральной районной больнице был зарегистрирован пожар.

15:08

В Евлахской центральной районной больнице начался пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на западное бюро Report, причины пожара пока не известны.

На место происшествия привлечены сотрудники Евлахской части Государственной пожарной охраны МЧС.

Персонал и пациенты больницы эвакуированы.

Н.О.