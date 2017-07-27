Что можно противопоставить армянским "Искандерам" – может секретное оружие Азербайджана не такое уж секретное?

2017-07-27 16:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Умы армянских экспертов продолжает будоражить интервью министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, которое он дал РИА Новости еще в середине июля.

Накануне в армянском издание вышла статья под громким заголовком «Секретное оружие Азербайджана: почему молчит Россия?», в которой автор обращает внимание на слова министра о том, что у Баку есть вооружение, способное сбивать «Искандеры».

«Причем, он сказал, что средства эти приобретены не в России, и они уже тестированы. Это касается гордости российского ВПК – «Искандеров». Фактически, Азербайджан утверждает, что обладает «противоядием», и это форменное издевательство над российским ВПК. Но Россия промолчала и не стала утверждать, что против «Искандеров» нет в мире «противоядия», - пишет автор.

Москва должна была, как минимум поинтересоваться, что это за оружие и где оно производится, и где было апробировано, добавляет автор, видимо плохо знакомый с современной ситуацией на рынке вооружений.



Хотелось бы объяснить заинтересованным лицам – уже давно существуют боевые системы, способные противостоять пресловутым «Искандерам», как минимум, их экспортной версии, которую и поставили Еревану (если вообще поставили).

В частности, маневренные возможности французских ракет-перехватчиков Aster-30 достаточно велики. Учитывая развитие систем наведения, над, чем усердно работает западная оборонная промышленность, эта система способна уничтожать все современные воздушные средства нападения, включая низколетящие противокорабельные ракеты, крылатые ракеты, оперативно-тактические баллистические ракеты, БПЛА, авиацию и вертолеты.

Одним из главных качеств ракет класса Aster является их способность поражения приоритетных целей прямым попаданием, благодаря способу газодинамического поперечного пропорционального управления.

Системы класса Aster вовсе не новинка на оружейном рынке и их превосходные характеристики не новость для военных экспертов.

В 2015 году Минобороны Грузии подтвердило факт ведущихся переговоров по приобретению систем ПВО во Франции. В октябре 2014 г. с ведущими французскими компаниями был подписан «меморандум о взаимопонимании по вопросу поставки систем ПВО/ПРО».

В Минобороны Грузии, не уточняя деталей, также заявляли, что речь идет о системах, способных перехватывать ракеты ОТРК «Искандер».



Российское информационное агентство «Военное. РФ» тогда предположило, что речь идет о ракетных комплексах SAMP/T, в состав, которого входит зенитная управляемая ракета Aster-30.

Что же касается армянской надежды на «Искандеры», то в этой истории вообще много «но». Во-первых, до конца не совсем ясно, армянское ли это вооружение, или комплексами просто «дали попользоваться», в пользу чего говорит и тот факт, что «Искандеры» просто не уместились бы в сумму выделенного Россией Еревану кредита в 200 миллионов долларов.

Во-вторых, если теоретически предположить, что Армении поставили «Искандеры», что с ними делать она не знает. Дело в том, что разница в модификациях комплексов «Искандеров», а их несколько, к примеру, – «Э», «М», «К», заключается практически только в ракетах, устанавливаемых на пусковую установку. На модификациях «М» и «Э» используют так называемые «квазибаллистические» ракеты, которые отличаются от баллистических ракет принципом работы, хотя и схожи с ними по некоторым параметрам.

Суть в том, что для эффективного использования таких ракет, а именно, чтобы они могли менять траекторию и быть практически неуязвимы для ракет перехватчиков, нужны дополнительные технические средства, которых у Армении нет.

Для эффективного запуска этих ракет необходимы стационарный радар, военный спутник и специальный разведывательный «дрон», благодаря которым траекторию ракеты можно будет скорректировать. То есть, без использования дополнительных средств наведения, квазибаллистические ракеты, выходя в слои стратосферы после запуска, теряют маневренность и становятся относительно легкой мишенью для ракет-перехватчиков. Тем более, для таких продвинутых, как французские Aster.

Что же касается модификации «К», то в этом варианте используются обычные крылатые ракеты, которые успешно сбиваются противоракетными комплексами «С-300», или «Барак-8», коих у Азербайджана в наличие немалое количество.

Все вышеперечисленные факты говорят лишь об одном: смысла в приобретении и использовании «Искандеров» для Армении нет, а если они все же вздумают когда-либо ими воспользоваться, то Баку точно сможет дать пропорциональный ответ на такую провокацию.

(Автор: Глава русской службы Эльмира Таривердиева)