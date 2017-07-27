Эмин Агаларов создаёт новую музыкальную премию

2017-07-27 16:37 | www.oxu.az | 5

Один из организаторов фестиваля «Жара» Сергей Кожевников объявил о создании новой музыкальной премии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, по словам Кожевникова сначала они на эту тему не думали:

«Многие артисты обратились к нам с идеей: такое замечательное событие большое проходит в Баку. Это органично: море, солнце, пляж. А как же Москва?! Прислушавшись к просьбам наших коллег, мы устроим не менее грандиозное событие зимой или весной в Москве. Я думаю, что это произойдёт 4 марта 2018 года в столичном «Крокус сити холле»».

Э.А.

