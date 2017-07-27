Заслуженному артисту установили искусственный протез – ФОТО

2017-07-27 16:47 | www.oxu.az | 5

Актер Азербайджанский государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Ильхам Гулиев перенес операцию по замене суставной капсулы тазобедренного сустава искусственным протезом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на PrimeTime, актер заявил, что проходит процесс восстановления после операции.

«Через пару дней после выхода из больницы я приехал в Гянджу, продолжаю лечение здесь. Сейчас я передвигаюсь со специальной тростью. Боли уменьшились. Но я пока не слишком могу двигать ногой».

Отметим, что Ильхам Гусейнов долгие годы страдает артрозом. 7 июня в отделении травматологии и ортопедии учебно-хирургической клиники Медицинского университета ему была сделана операция под руководством профессора Джафара Насирли.

З.Г.

