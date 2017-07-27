Беларусь уделяет огромное внимание развитию отношений с Турцией - Макей

2017-07-27 16:42 | www.trend.az | 4

Беларусь уделяет огромное внимание развитию отношений с Турцией. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в четверг на встрече с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейселем Эроглу, передает корреспондент Белта.

"Турция является для нас наиважнейшим партнером в этом регионе, и мы уделяем развитию отношений с вашей страной очень огромное внимание, придаем большое значение", - подчеркнул Владимир Макей.

В Минске 26-27 июля проходит 9-е заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии. Министр отметил, что Беларусь считает это эффективным инструментом по организации всестороннего взаимодействия и рассматривает как важный шаг по практической реализации договоренностей, достигнутых между странами ранее на уровне глав государств.

"Предыдущее заседание межправкомиссии состоялось четыре года назад. Ее решения выполнены, это позволило нам существенно увеличить объемы взаимной торговли, интенсифицировать инвестиционное сотрудничество, расширить договорно-правовую базу", - обратил внимание он.