Иран успешно испытал ракету-носитель "Симорг" - СМИ

2017-07-27 16:49 | www.trend.az | 7

Иран провел успешное испытание ракеты-носителя "Симорг", запустив ее в космос, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRINN.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Иран запустит на орбиту ракету-носитель "Симорг" (Simorgh) со спутником.

По его данным, запуск ракеты-носителя ознаменовал собой открытие космодрома имени имама Хомейни, лидера Исламской революции 1979 года.