В Стамбуле задержаны 17 членов ИГИЛ

2017-07-27 16:57 | www.oxu.az | 4

В Стамбуле задержаны 17 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом пишут в четверг турецкие СМИ.

Все задержанные являются иностранцами. Среди них пять женщин.

Задержанные планировали проникнуть через Турцию в Сирию, сообщают СМИ.

Их гражданство и имена не разглашаются.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство», YPG и PYD.

Н.О.