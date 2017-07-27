IDEA успешно продолжает реализацию проекта "Эко-скаут"

2017-07-27 16:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект "Эко-скаут", стартовавший по инициативе Общественного объединения IDEA, говорится в сообщении Объединения, распространенном в четверг.

В Ресурсном центре IDEA состоялась встреча с новыми членами эко-скаутов, численность которых за короткое время достигла 150 человек.

Отметим, что проект стартовал 27 марта.

Цель проекта – привлечь молодежь к работе по охране природы, поддержать ее в деле правильного и экономного использования даров природы, способствовать более широкому изучению и сохранению живого мира, а также обеспечить пропаганду среди молодежи полезной экологической работы в обществе.

Проект IDEA «Эко-скаут» поможет молодежи понять экологические проблемы, создающие угрозу для планеты, а также позволит участвовать в общественном движении и стать его лидером, привлекая к решению этих проблем других.

Во время встречи с представителями молодежи, всем желающим стать эко-скаутами, была предоставлена информация о цели проекта, обязанностях эко-скаутов, принципах их деятельности и правилах поведения эко-скаутов, путях членства в клубе эко-скаутов, о получении членской карты и карты высокого статуса, механизме накопления баллов.

Отметим, что представителям молодежи, желающим вступить в клуб, будут выданы членские карты, кепка, ранец, нагрудный значок, специально изготовленные IDEA. Новые члены будут называться «Молодой эколог», и по мере того, как они будут осуществлять полезную для окружающей среды работу, и набирать баллы, они получат возможность повысить свой статус. Набравшие достаточное количество баллов эко-скауты будут считаться достигшими самого высокого этапа и им будут вручены ценные подарки со стороны IDEA.

В конце встречи новые члены, добровольно пожелавшие присоединиться к проекту IDEA eko-skaut, принесли «клятву эко-скаута».

О проекте IDEA eko-skaut, в том числе, регистрации, правилах членства, баллах и пр. можно узнать на сайте http://www.ideacampaign.org/ecoscout/ и по тел: 012 497 6316

(Текст: Кямаля Сеидова)