Международный банк Азербайджана лидер по количеству платежей посредством карт VISA

2017-07-27 17:06 | www.apa.az | 6

В первой четверти 2017-го года Международный банк Азербайджана стал лидером по проведению безналичных расчетов картами VISA.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, в связи с этим банк удостоился специального сертификата от компании VISA International. Награда была вручена Международному банку Азербайджана на мероприятии в Bilgah Beach Hotel с участием представителей банковского сектора и партнеров VISA.

Напомним, что Международный банк Азербайджана первым в стране предоставил услуги безналичных платежей и, не изменяя традициям, постоянно развивает это направление. На сегодняшний день число активных пластиковых карт Международного банка Азербайджана составляет 1,3 млн. единиц. Сеть банкоматов Международного банка Азербайджана насчитывает 760 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 650 единиц.

Международный банк Азербайджана постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных платежей в стране. Международный банк Азербайджана стал первым банком в Азербайджане, внедрившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass.

Международный банк Азербайджана также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности клиента (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить на официальном во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, а так же посредством официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.