Пожар в евлахской больнице потушен – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-27 17:01 | www.oxu.az | 5

Во время пожара в Евлахской центральной районной больнице 4 сотрудника медучреждения отравились дымом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, эти лица были доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. После оказания им первой медицинской помощи они были отпущены домой.

В ходе тушения пожара два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отравились дымом. Этим лицам при помощи кислородного баллона была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их состояние нормальное.

16:45

«Пожар в Евлахской центральной районной больнице произошел из-за короткого замыкания кабелей».

Как передает Oxu.Az, об Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района Джейхун Керемханов.

Замглавы отметил, что эвакуация больных и медицинских работников уже завершена.

«Все пациенты и медицинские работники эвакуированы из больницы. Во время происшествия пять пациентов были доставлены в Мингячевирскую городскую больницу, более 30 больных были эвакуированы во двор больницы. Пожар возник в результате возникшего короткого замыкания электропроводов в шахте. В настоящее время на территорию привлечены пять пожарных машин и живая сила МЧС. Пожар потушен, однако задымление продолжается», - подчеркнул Д.Керемханов.

16:22

Произошедший в Евлахской центральной районной больнице пожар потушен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания и 4 кресла на 4 этаже. Несколько больных были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Пламя было потушено пожарными.

Отметим, несколько часов назад в Евлахской центральной районной больнице был зарегистрирован пожар.

15:08

В Евлахской центральной районной больнице начался пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на западное бюро Report, причины пожара пока не известны.

На место происшествия привлечены сотрудники Евлахской части Государственной пожарной охраны МЧС.

Персонал и пациенты больницы эвакуированы.

Н.О.