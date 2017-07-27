Е-ипотека в Азербайджане заработает с августа

2017-07-27 17:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Процесс интеграции системы электронной ипотеки в портал "Электронное правительство" завершился, говорится в сообщении Азербайджанского ипотечного фонда, распространенном в четверг.

Как отмечается, воспользоваться электронной ипотекой через портал "Электронное правительство" (www.e-gov.az) можно будет уже с первого августа.

"С первого августа любой желающий воспользоваться услугами АИФ должен зайти на портал "Электронное правительство" и обратиться за получением кредита в онлайн-режиме. Для регистрации гражданам потребуется электронная подпись или подпись ASAN", - говорится в сообщении.

Интеграция системы "электронная ипотека" в портал е-правительства позволит гражданам обращаться за получением ипотечного кредита, не приходя в банк.

Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде.

Доступ к порталу е-правительства осуществляется с использованием цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli