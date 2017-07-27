Международный банк Азербайджана лидер по количеству платежей посредством карт VISA

2017-07-27 17:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первой четверти 2017-го года Международный банк Азербайджана (МБА) стал лидером по проведению безналичных рассчетов картами VISA, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Как отмечается, в связи с этим банк удостоился специального сертификата от компании VISA International. Награда была вручена МБА на мероприятии в Bilgah Beach Hotel с участием представителей банковского сектора и парнеров VISA.

Напомним, что Международный банк Азербайджана первым в стране предоставил услуги безналичных платежей и, не изменяя традициям, постоянно развивает это направление. На сегодняшний день число активных пластиковых карт МБА составляет 1,3 миллиона единиц. Сеть банкоматов Международного банка Азербайджана насчитывает 760 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 650 единиц.

Банк постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных платежей в стране. Международный банк Азербайджана стал первым банком в Азербайджане, внедрившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass.

Международный банк Азербайджана также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности клиента (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, а так же посредством официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.