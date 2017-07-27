Российские звезды – участники фестиваля "ЖАРА-2017" восхищены Баку: пресс-конференция (ФОТО)

2017-07-27 17:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze пройдет музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

В связи с этим в Sea Breeze состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю, в которой приняли участие организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников, а также известные исполнительницы Валерия, Ани Лорак, Глюк’oza, Анита Цой, Светлана Лобода.

Перед началом пресс-конференции звездные гости оставили свои автографы на плакате фестиваля "ЖАРА".

Как отметил EMIN, программа в этом году в два раза обширнее прошлогодней.

"Хочу поблагодарить своих коллег-артистов, которые прилетели из разных стран, прервали отпуска и гастрольные туры, для того чтобы выступить в моем родном городе Баку", - сказал артист.

EMIN отметил, что зрителей и участников фестиваля ожидает четыре потрясающих дня. "" ЖАРА" - фестиваль дружбы, музыки и радости. Сегодня у нас день открытия, более 50 артистов выступят с самыми лучшими хитами. Во второй день у нас состоится юбилейный концерт потрясающей Софии Ротару. Третий день – это вечер Аллы Пугачевой, зрителей ждут особые сюрпризы, так как все знают, что она сейчас редко выступает. В заключительный день на сцене фестиваля мы отметим юбилей Григория Лепса", - сообщил EMIN.

Певец и композитор рассказал, что многие артисты приезжают на фестиваль семьями, так например София Ротару приехала в Баку вместе с сыном, невесткой и внучкой.

"София Михайловна Ротару прилетела вчера ночью, у нее шикарное настроение. Так, что лучшее место для отдыха в Баку это, конечно же, побережье Каспийского моря", - добавил EMIN

Сергей Кожевников и EMIN не стали раскрывать подробности того, как им удалось убедить Аллу Пугачеву приехать в Баку.

"Алла Борисовна Пугачева давно не была в Баку, и для нее это как возвращение в прошлое, и в то же время возможность посмотреть каким стал город сегодня. Так что можем сказать, что одним из факторов стало любопытство", - подчеркнул Кожевников.

Говоря о программе выступлений, Сергей Кожевников рассказал, что каждый юбиляр выбирал песни, которые он будет петь сам, а также песни, которые на его взгляд более удачно могут исполнить те или иные исполнители. Безусловно, организаторы прислушивались к мнению артистов.

Организаторы также подчеркнули, что в этом году ожидается свыше 32 тысяч зрителей, также фестиваль будет представлен в эфире Первого канала (Россия), а также планируется трансляция в Азербайджане и Казахстане.

Григорий Лепс рассказал о своем юбилейном вечере, который состоится 30 июля, подчеркнув, что зрителей ждут новые песни и неожиданное прочтение композиций в исполнении других артистов.

На пресс-конференции певицы говорили не только о творчестве, но и о том, как трудно им удержаться от гастрономических соблазнов в Баку и не попробовать вкусные блюда азербайджанской кухни.

По словам Глюк’ozы, самый вкусный плов она попробовала именно в Баку.

"Даже напряженный репетиционный график и выступления не помешают насладиться азербайджанками блюдами", - сказала Глюк’ozы.

Как отметила Валерия, приезжая в Баку она обязательно пробует кутабы с зеленью, которые можно отведать только здесь.

"Я прервала свои гастроли за десять дней до "ЖАРЫ", я никуда не поехала отдыхать, села дома занималась спортом, высыпалась, и старалась держать форму. Я 10 дней готовилась, чтобы отдохнуть по полной программе", - рассказала Анита Цой.

По словам Светланы Лободы, для артистов так сложилось, что фестиваль "ЖАРА" самое большое событие, к нему они относятся по-особенному.

"Баку – это город, в котором очень вкусно, гостеприимно и всегда великолепная атмосфера. От прошлогоднего фестиваля остались такие потрясающие воспоминания, что я агитировала всех артистов приехать в том году сюда. Желаю всем наслаждаться морем, Баку и нашей звездной компанией" – подчеркнула она.

Ани Лорак подчеркнула, что завидует всем, кто живет Баку в потрясающей атмосфере красоты.

"Первый фестиваль прошел феноменально, и в этом году все артисты стремились приехать в Баку на "ЖАРУ". Баку – гостеприимный город, я его обожаю. Никаких диет я здесь не соблюдаю, мы тут наслаждается жизнью, и конечно, меня не мучает совесть за то, что я пробую блюда азербайджанской кухни", - поделилась впечатлениями Ани Лорак.

В день открытия фестиваля, 27 июля, состоится гала-концерт, в котором примут участие - Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юлия Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева)