За незаконную вырубку деревьев в Баку арестован глава компании

2017-07-27 17:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За причинение природе ущерба в размере 7 920 манатов в результате вырубки 9 деревьев арестованы директор производственно-коммерческой компании Karvan-K Ширинов Вугар Ибиш оглу и двое жителей Баку – Салманов Васиф Тельман оглу и Ахмедов Садиг Рза оглу, говорится в сообщении генпрокуратуры, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, во время капитальных строительных работ, проводимых данной компанией в Низаминском районе Баку, были срублены различные породы деревьев.

В связи с этим материал, поступивший из министерства экологии и природных ресурсов, был расследован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Директор компании Вугар Ширинов, злоупотребив своим служебным положением, за счет вырубки зеленых насаждений на земельном участке, на который у него не было никаких юридических прав, осуществил работы по реконструкции за дворцом торжеств Planet, находящемся на балансе компании Karvan-K. С этой целью Ширинов привлек к этим работам Салманова и Ахмедова, которые по его указанию незаконно срубили эти деревья.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Салманову и Ахмедову предъявлено обвинение по статье 259.3 (незаконная вырубка деревьев), а Ширинову – по статье 259.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

Необходимые следственные меры по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)