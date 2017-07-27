В Азербайджане прием в дошкольные группы будет вестись в электронном порядке

2017-07-27 17:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В этом году впервые в Азербайджане прием документов детей, желающих обучаться в дошкольных группах в Баку, будет вестись в электронном порядке, говорится в сообщении Управления образования по городу Баку, распространенном в четверг.

Прием документов в 2017-2018 учебном году запланирован на начало августа.

Прием документов продолжится до 18 сентября. Прием документов в школах детей, чьи запросы были приняты, начнется с 15 августа и продолжится до конца сентября.

К занятиям в дошкольных группах планируется приступить с 1 октября

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)