Нелепый запрет от бакинского ресторана

2017-07-27 17:50 | www.oxu.az | 3

В ресторане «Amore» в бакинском поселке Новханы введен запрет на ношение шортов для посетителей.

Как передает Oxu.Az, это событие уже несколько дней обсуждается в социальных сетях. Многие пользователи не поверили, что в летний сезон, во время наплыва туристов, можно пойти на такой самоубийственный шаг.

Для уточнения информации сайт «Qafqazinfo» обратился к администратору ресторана Зауру Джафарову.

Администратор подтвердил, что в ресторан не впускают посетителей в шортах:

«Это вызывает недовольство, поэтому мы и ввели такой запрет. 80 процентов наших посетителей одобрили это, им нравится. Мы не впускаем не только людей в шортах, но и подростков. Также вход закрыт для тех, кто искупался в море и хочет зайти в ресторан в купальном костюме».

Э.А.

