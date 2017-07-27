С начала года в Азербайджане погибло свыше 80 человек - МЧС

2017-07-27 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За первую половину 2017 года в Азербайджане произошло 5 368 происшествий природного и техногенного характера, что на 251 случай или 5% больше по сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы МЧС, распространенном в четверг.

В результате произошедших событий природного и техногенного характера погибли 48 человек, травмы получили 161 человек, спасателями министерства были спасены 67, эвакуированы 649 человек.

В результате пожаров погибли 35 человек, 98 получили травмы различной степени.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших больше на 17 человек или на 94%, пострадавших же больше на 41 человек или на 72%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)