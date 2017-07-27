Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с отдельными штатами США

2017-07-27 17:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с отдельными штатами США, сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече со спикером Палаты представителей штата Аризона Джаваном Меснардом.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджан и США, в частности с штатом Аризона. Стороны отметили наличие благоприятных условий для сотрудничества в таких сферах, как высокие технологии, сельское хозяйство, туризм, культура и т.д.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с законодательными органами США.