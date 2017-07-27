Скандал на телеканале «Space»

2017-07-27 18:08 | www.oxu.az | 4

Сегодня на телеканале «Space» произошла драка между ведущей новостей и режиссером. У ведущей новостей Гюнель Мовсумовой возник конфликт с режиссером Айнур (фамилия не называется) во время эфира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bizimyol, после завершения эфира женщины сошлись в рукопашной и начали рвать друг другу волосы. Другие сотрудники и охранники сумели успокоить разъяренных женщин, после чего обе драчуньи были вызваны в кабинет президента канала Вагифа Мустафаева. За нарушение этических норм обе были уволены.

Главный редактор службы новостей телеканала Афет Тельмангызы подтвердила данную информацию.

С.С.

