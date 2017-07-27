В Баку арестованы лица, продававшие квартиры от имени Госагентства жилищного строительств

2017-07-27 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку арестованы лица, давшие лживые обещавшие свыше 20 жителям столицы, что окажут им помощь в получении социального жилья, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры и Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

В сообщении говорится, что по обращению Агентства в Главном управлении по борьбе с коррупцией было проведено расследование о мошеннических действиях должностных лиц частного предприятия ООО "579 SSA", незаконно использовавших имя Агентства.

Несмотря на то, что учредитель ООО Салаев Эльдар Агаширин оглу и директор компании Гафаров Магомед Эльман оглу не имели полномочий заниматься квартирными продажами в зданиях, построенных Госагентством, они, используя свое служебное положение, нарочно пообещали жителю Баку помочь в приобретении социального жилья.

За то, что под видом предварительной оплаты они присвоили 5 тысяч манатов этого гражданина, а также передали ему официальные документы по купле-продаже квартиры, которые сами же утвердили и в содержание которых преднамеренно занесли ложную информацию, было возбуждено уголовное дело.

Салаеву и Гафарову было предъявлено обвинение по статье 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), 178.2.3 (мошенничество лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в ходе следствия по уголовному делу и во время оперативно-розыскных мер были установлены факты присвоения этими должностными лицами имущества других 25 человек под видом продажи социальных квартир на льготных условиях.

Необходимые следственно-оперативные меры по выявлению других предполагаемых преступлений, которые могли быть совершены должностными лицами из ООО "579 SSA" , продолжаются.

Просьба к пострадавшим гражданам обращаться на «горячую линию» - 161 Главного управления по борьбе с коррупцией.

Чтобы граждане, имеющие право на приобретение льготного жилья, не сталкивались с такими негативными случаями, им рекомендуется обращаться в пункты обслуживания «Льготное жилье», организованным Госагентством в центрах Службы «ASAN» №№ 1, 3 и 5 в Баку и Службу «ASAN» в Сумгайыте.

(Текст: Кямаля Сеидова)