TAP огласил обновленные данные о ходе строительства

2017-07-27 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день более 80 процентов стальных труб, которые будут использоваться для строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР) было поставлено в Грецию, Албанию и Италию, сообщила пресс-служба консорциума TAP в четверг.

Всего для строительства TAP будет использовано 55 тысяч стальных труб.

При этом два дня назад TAP сообщил, что почти 40 процентов стальных труб в Греции и Албании (303 километра из 765 километров) уложены в землю.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Елена Косолапова)