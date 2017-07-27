В Белом доме вышли на след виновника утечек информации

2017-07-27 18:17 | www.oxu.az | 4

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп «имеет хорошее представление» о том, кто может осуществлять утечки информации из Белого дома, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Президент и я хотели бы сказать всем, что у нас есть очень, очень хорошее представление о том, кто занимается утечками и кто является главными источниками утечек в Белом доме», - сказал Скарамуччи в эфире телеканала CNN.

На вопрос журналиста, обвиняет ли он руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса в этих утечках, он ответил: «Нет, я этого не делаю».

«Вы можете задать этот вопрос о том, занимается ли Прибас утечками информации ему самому, и он вам расскажет. Я могу отвечать только за мои собственные действия, за свои действия ему придется отвечать самому», - отметил директор по коммуникациям Белого дома.

Ранее Скарамуччи заявил о намерениях во что бы то ни стало избавиться от источников утечек в отделе коммуникаций американской администрации.

«Я предан идее сокращения департамента коммуникаций до Сары Сандерс и меня, если мне не удастся остановить утечки», - сказал Скарамуччи.

Н.О.