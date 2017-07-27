Обнародованы имена компаний готовых участвовать в серийном производстве турецкого танка Altay

2017-07-27 18:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В тендере для серийного производства турецкого отечественного танка Altay примет участие ряд компаний - турецкая Otokar, BMC и совместная оборонная компания Турции и ОАЭ - FNSS, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что тендер на серийное производство танка Altay состоится в начале августа текущего года.

Согласно данным СМИ ожидается, что в Турции первоначально будет произведено 250 танков Altay.

В ходе второго этапа планируется произвести порядка тысячи танков Altay.

Отметим, что ранее турецкая компания Koç выразила готовность участвовать в серийном выпуске танка Altay.

Отметим, что в июле 2013 года в Турции прошли испытания первого отечественного танка Altay, результаты которых показали, что танк полностью отвечает заданным требованиям и готов к серийному производству.

Соглашение о создании танка Altay было подписано в марте 2007 года между Секретариатом оборонной промышленности (SSM) министерства обороны Турции и турецкой компанией "Otokar".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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