"Лаборатория Касперского": За последний год четверть банков столкнулась с DDoS-атаками

2017-07-27 18:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам исследования киберугроз*, влияющих на работу финансового сектора, банки чаще других финансовых учреждений сталкиваются с DDoS-атаками: в 2016 году подобные инциденты зафиксировал каждый четвертый из них (26%). Для финансовых организаций в целом этот показатель составил 22%.

По результатам исследования, средний ущерб от DDoS-атаки для банков составил $1,172 млн., в то время как для предприятий в других сферах –$952 тыс.

52% пострадавших столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время – от нескольких часов до нескольких дней. И как минимум в 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка при проведении других вредоносных операций. Целью подобных атак чаще всего становятся сайты банков – они были затронуты в половине зафиксированных случаев (49%). Однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.

«В банковском секторе репутация критически важна, и она неразрывно связана с безопасностью. Если онлайн-сервисы банка становятся недоступны, это подрывает доверие клиентов. Для эффективной защиты от киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо быть более подготовленными к ним. В частности, уделять больше внимания решениям, которые способны распознавать DDoS-атаки предельно быстро и отражать их», - отметил Алексей Киселев, руководитель направления Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского».

Разработанное «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky DDoS Protection обеспечивает эффективную многоуровневую защиту интернет-ресурсов от DDoS-атак практически любой сложности и силы. Принцип защиты, реализованный в этом продукте, сводится к тому, что весь «мусорный» трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Таким образом, защищаемый ресурс получает лишь легитимные запросы пользователей и способен продолжать работу даже во время атаки.

Подробнее о результатах исследования можно узнать по ссылке: https://blog.kaspersky.com/from-the-perils-to-strategies/6682/.

* Исследование «Финансовые киберугрозы в 2016 году» проведено специально для «Лаборатории Касперского» среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира, включая Россию.