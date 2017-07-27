На суде виновного в смерти 6 студентов водителя произошел конфликт

2017-07-27 18:25 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.



Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова показания дал сотрудник Главного управления дорожной полиции Эльдар Мамедов. Он сказал, что в день происшествия они были на посту: «Место происшествия не относится к нашей территории. Просто, этот микроавтобус проехал наш пост».



Затем правовые наследники пострадавших лиц задали вопросы свидетелю. Э. Мамедов сказал, что он не заметил превышение нормы перевозки пассажиров в микроавтобусе. Такой ответ стал причиной недовольства родителей пострадавших лиц.

Рауф Сейфуллаев сказал, что является владельцем микроавтобуса Ford. Он ответил на заявления о том, что обвиняемый пытался его обогнать на своем микроавтобусе: «Я ехал по своей дороге. Вдруг заметил, что красный Ford совершил аварию. Намиг Гусейнов пытался меня обогнать, далее я заметил, как он поднялся на камень и врезался в КамАЗ».

Р.Сейфуллаев сказал, что его лишили водительских прав, а также оштрафовали на 500 манатов за незаконную перевозку пассажиров.

Показания свидетеля вызвали недовольства потерпевших, возник конфликт. Потерпевшие отметили, что Н.Гусейнов и Р.Сейфуллаев заключили пари.

На процессе было объявлено, что судебное следствие завершено. Прокурор попросил время для выступления. Процесс продолжится 1-го августа.

Затем были продемонстрировано видео момента аварии.

Отметим, 9 марта этого года на территории Абшеронского района микроавтобус марки «Ford», за рулем которого находился житель города Сумгаит Намиг Гусейнов, врезался сзади в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого является житель города Сумгаит Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли 6 пассажиров микроавтобуса, пострадавшие 21 человек были госпитализированы в больницы. Пассажирами были студенты Сумгаитского государственного университета.

По факту в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.