Азербайджан и Пакистан намерены создавать совместные предприятия (ФОТО)

2017-07-27 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан создадут совместные предприятия в различных сферах экономики, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в четверг.

Как отмечается, этот вопрос сегодня обсудили заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев и торговый секретарь Пакистана Мухаммед Юнус Дага на первом заседании рабочей группы по торговому сотрудничеству.

Вопрос создания совместных предприятий также нашел отражение в меморандуме взаимопонимания о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Организацией по развитию торговли Пакистана, подписанным в рамках заседания.

Кроме того, меморандум предусматривает расширение сотрудничества между предпринимателями двух стран, обмен информацией по рыночным исследованиям и инвестиционным проектам, а также участие на выставках и деловых мероприятиях.

Участники встречи также обсудили вопросы продвижения бренда Made in Azerbaijan в Пакистане, а также итоги визита экспортной миссии, расширение сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, туризма, транспорта, транзитных перевозок, сельского хозяйства, производства продовольственной продукции и т.д.

По итогам заседания было принято решение провести следующее заседания рабочей группы в Пакистане.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в первом полугодии 2017 года составил 17,5 миллиона долларов, из которых более 16 миллионов долларов пришлись на импорт пакистанской продукции.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli