Из пятизвездочного турецкого отеля выселили несколько сотен туристов

2017-07-27 18:37 | www.oxu.az | 4

На турецком курорте Мармарис из пятизвездочного отеля Munamar Beach выселили около 400 туристов.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Hurriyet.

Гостиница принадлежит правящей семье эмирата Катар Аль Тани. Владельцы сдавали здание в аренду турецкой компании Güney Yıldızı Otelcilik за миллион долларов в год.

Однако фирма накопила долг перед хозяевами отеля. В итоге они через суд разорвали договор аренды и приняли решение освободить гостиницу от постояльцев.

Полицейские выселили туристов из их номеров в среду, 26 июля. Путешественники, среди которых были как иностранцы, так и граждане Турции, несколько часов ждали в холле гостиницы, пока их расселят по другим объектам размещения.

В итоге туроператоры, которые организовали отдых для этих туристов, смогли найти для своих клиентов другое жилье. По словам одной из постоялиц Munamar Beach, приехавшей в Мармарис из Стамбула вместе с семьей, этот инцидент стал для них настоящим шоком.

Н.О.