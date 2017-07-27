Выиграйте поездку в Нью-Йорк на двоих от Bank of Baku

2017-07-27 18:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Bank of Baku, действующий под лозунгом “Sizə Yaxın Bankçılıq” регулярно радует своих клиентов новшествами и в этот раз обрадует клиентов поездкой в "город грез" Нью-Йорк.

Этим летом Bank of Baku продолжает объявлять новые сюрпризы в рамках серии кампаний, проходящих под лозунгом “GƏLİİİR”.

Самым невероятным из этих сюрпризов является кампания "Делай покупки с Bolkart и выиграй поездку в Нью-Йорк на двоих".

В кампании, проходящей с 24 июля по 17 сентября, могут принять участие обладатели дебетовых и кредитных карт Bolkart. Кампания распространяется на все платежи с помощью карт Bolkart как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно условиям, обладатель Bolkart с наибольшей общей суммой оплат\покупок на сумму не менее 20 манатов (не менее 5 транзакций) на протяжении кампании станет победителем.

Банк не только определит победителя по итогам результатов кампании, а также наградит подарками еженедельных и ежемесячных победителей. Таким образом:

- Первые 3 обладателя Bolkart с наибольшей суммой оплат за неделю (не менее трех транзакций на минимальную сумму 20 манатов) - Bolkart Gold/Bolkart Diamond + 100 манатов БАЛЛ;

- Обладатель Bolkart с наибольшей общей суммой оплат по итогам каждого месяца на протяжении кампании (не менее 5 транзакций на минимальную сумму 20 манатов) - ФОТОАППАРАТ;

- Обладатель Bolkart с наибольшей суммой оплат на протяжении всей кампании, с учетом соблюдения вышеуказанных условий получит ТУРПАКЕТ В НЬЮ-ЙОРК НА ДВОИХ (авиабилет, трансфер, отель и оформление визы) В ПОДАРОК.

Следует отметить, что согласно условиям кампании, в случае, если у двух или более обладателей Bolkart итоговые суммы будут одинаковые, победителем станет обладатель Bolkart с преобладающим количеством транзакций.

Сотрудники банка и их непосредственные родственники не могут принимать участие в кампании.

Для более подробной информации о кампании "Gəliiir" и других кампаниях Bank of Baku можно связаться с Информационным центром 145 или посетить официальную страницу Facebook https://www.facebook.com/Bolkart/.