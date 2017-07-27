Прием в профшколы и профлицеи будет проводиться в центрах службы ASAN

2017-07-27 18:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году прием учащихся во все профессионально-специализированные учебные заведения будет проводиться в рамках проекта Asan peşə в центрах службы ASAN, сказал в четверг завсектором минобразования Джасарет Валехов.

По словам заведующего сектором, начиная с прошлого года в рамках совместного проекта минобразования и Asan peşə - службы ASAN был проведен прием документов в первичные специальные профессиональные образовательные учреждения (профессиональные школы, профессиональные лицеи) в Баку и Сумгайыте. «В этом году масштаб проекта был расширен, и он охватывает весь Азербайджан. В прошлом году свыше четырех тысяч человек стали учащимися первичных специальных профессиональных образовательных учреждений в Баку и Гяндже», - сказал Валехов.

Джасарет Валехов добавил, что с 1 по 22 августа учащиеся, представив удостоверение личности и аттестат об образовании, могут в электронном порядке зарегистрировать документы в центрах службы ASAN в Баку и Гяндже. Учащиеся регионов могут зарегистрировать свои документы как в центрах службы ASAN, так и в первичных специальных профессиональных образовательных учреждениях.

Заведующий сектором отметил, что если учащиеся хотят обучаться за государственный счет, то могут пройти регистрацию в центрах службы ASAN, а желающие обучаться на платной основе - в первичных специальных профессиональных образовательных учреждениях.

Валехов подчеркнул, что желающие подать документы в первичные специальные профессиональные образовательные учреждения могут указать в заявлениях 10 специальностей. Во время приема будет учитываться их средний аттестационный балл.

Завсектором также добавил, что лица без гражданства могут обучаться в первичных специальных профессиональных образовательных учреждениях на платной основе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)