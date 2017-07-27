Иран провел испытание ракеты-носителя

2017-07-27 18:47 | www.oxu.az | 5

Иран провел успешные испытания ракеты-носителя «Симург» для запуска спутников в космос.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает PressTV.

Отметим, что «Симург» способен выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км.

Запуск ракеты-носителя «Симорг» был приурочен к открытию в Иране космодрома. Сообщается, что на этом космодроме будут проводиться все этапы подготовки, запуска контроля спутников и управления ими. Иранские власти планируют оснастить космодром современными техническими стандартами.

Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Н.О.