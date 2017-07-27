Президент Туркменистана призывает поддерживать экологию Каспия

2017-07-27 18:44 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своего посещения прикаспийского курорта "Аваза" обратил особое внимание на важность бережного отношения к окружающей среде и необходимость поддержания благоприятной экологической ситуации, сообщает в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

"Ведь основная направленность курорта "Аваза" – оздоровительная, что обусловлено уникальными климатическими условиями приморского региона, наличием здесь целительных гидроминеральных ресурсов", - сказано в статье.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеет климатообразующее значение.

Этот водоем уникален тем, что здесь сохранилась разнообразная реликтовая флора и фауна, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.

Ранее сообщалось, что в Авазе в марте проводился региональный семинар "Каспийское море – устойчивое развитие и управление", организованный Международным институтом океана (IOI).

На мероприятие были приглашены специалисты министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

В ходе семинара подчёркивалась целесообразность активизации Каспийской экологической программы, в своё время объединившей усилия прибрежных стран, а также Глобального экологического фонда, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде и Всемирного банка.

Во время семинара изучались морские экосистемы, влияние изменений климата на морскую среду, морское биоразнообразие, современные методы оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, морского пространственного планирования.

Были представлены обзоры международных правовых норм, применяемых при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых ресурсов, регулировании судоходства, в целях защиты морской среды и рыбных запасов Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)