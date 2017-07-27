Узбекистан, Турция подписали ряд документов в военно-технической сфере

2017-07-27 18:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялась встреча Узбекского президента Шавката Мирзияева с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли, который прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

В ходе этой встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в военно-технической сфере.

Установление практического партнерства между министерствами обороны Узбекистана и Турции, включая реализацию совместных проектов в области военного образования, стало одним из ключевых направлений сотрудничества.

По итогам встречи был подписан ряд документов, направленных на укрепление обмена опытом профессорско-преподавательского состава военно-образовательных учреждений министерств обороны Узбекистана и Турции, развитие двусторонних отношений в военно-технической сфере.

В частности, были достигнуты договоренности об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана на курсах подготовки в военно-учебных заведениях и центрах Турции.

На встрече была так же подчеркнута интенсификация контактов на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

(Автор: Камила Алиева)