Свободный въезд в Британию из ЕС ограничат в марте 2019 года

2017-07-27 18:55 | www.oxu.az | 3

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

В интервью радиопрограмме BBC Today Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу «брексита». По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Н.О.