В Индии вооруженные охранники сторожат помидоры
2017-07-27 19:00 | www.oxu.az | 3
Стремительный рост цен на помидоры в Индии вынудил оптовиков нанимать вооруженную охрану.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ.
Как сообщается, цена на килограмм томатов в Индии достигла почти $2.
В штате Мадхья-Прадеш, один из оптовых продавцов посетовал, что «безопасность» томатов столкнулась с серьезной угрозой, особенно при выгрузке товара.
По всему штатов, в течение месяц было несколько случаев воровства, в связи с чем торговцы вынуждены были нанять вооруженную охрану для обеспечения безопасности ценного овоща.
Н.О.