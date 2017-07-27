В Индии вооруженные охранники сторожат помидоры

2017-07-27 19:00 | www.oxu.az | 3

Стремительный рост цен на помидоры в Индии вынудил оптовиков нанимать вооруженную охрану.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ.

Как сообщается, цена на килограмм томатов в Индии достигла почти $2.

В штате Мадхья-Прадеш, один из оптовых продавцов посетовал, что «безопасность» томатов столкнулась с серьезной угрозой, особенно при выгрузке товара.

По всему штатов, в течение месяц было несколько случаев воровства, в связи с чем торговцы вынуждены были нанять вооруженную охрану для обеспечения безопасности ценного овоща.

Н.О.