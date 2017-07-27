Путин пообещал ответить на хамское отношение США

2017-07-27 19:18 | www.oxu.az | 3

Москва в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, однако в какой-то момент ей придется ответить на подобное хамство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

«Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России, в случает принятия законопроекта о новых американских санкциях против РФ.

С.Б.

