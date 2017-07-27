Ниинистё: Новые санкции США против РФ будут иметь последствия и для ЕС

2017-07-27 19:10 | www.trend.az | 3

Возможные новые санкции США против России будут иметь последствия также для Евросоюза, это не легкий и не безболезненный вопрос, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом и в случае одобрения он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В Евросоюзе уже выразили озабоченность в связи с принятием США односторонних санкции против России. В Брюсселе полагают, что эти меры могут затронуть экономические интересы ЕС.

"Этот вопрос не легкий и не безболезненный для Европейского союза, поэтому необходимо приступить к переговорам между ЕС и США. Потому что эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, не только для России", — сказал президент Финляндии.

"Поэтому Европейский союз активно работает (над этим вопросом). Я присоединяюсь к желанию уважаемого президента Путина, чтобы мы лучше понимали друг друга в мире, это, наверное, отвечало бы интересам всех", — подытожил он.