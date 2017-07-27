Путин: «Мы ведем себя терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать»

2017-07-27 19:28 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин выразил отношение к новым санкциям США против его страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», он сказал, что ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», - подчеркнул он.

Путин отметил, что рассматриваемый в США законопроект — попытка использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе. Он выразил сожаление, что отношения России и США приносятся в жертву внутриамериканских вопросов.