Билл Гейтс уступил звание богатейшего человека в мире

2017-07-27 19:24 | www.oxu.az | 5

Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 90 миллиардов долларов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNBC.

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет 90,6 миллиардов долларов, а основателя Microsoft Билла Гейтса — 90,1 миллаирдов долларов.

Гейтс занимал первую строчку индекса миллиардеров с 2013 года.

Цена акций Amazon подскочила более чем на 15 долларов за ночь, в то время как цена на бумаги Microsoft немного снизилась.

С.Б.

