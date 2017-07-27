Если один раз Баку скажет "да", то это навсегда - Анита Цой

2017-07-27 19:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze пройдет музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Популярная певица Анита Цой, которая сегодня выступит на гала-концерте, высоко оценила организацию фестиваля.

"Фестиваль проводят люди, которые понимают, что такое музыка, любят зрителя и, прежде всего, хотят провести такое мероприятие, где дружба, мир, любовь царят в совокупности. И поэтому все артисты не могут не поддержать такой фестиваль. Очень почетно присутствовать на фестивале", - отметила певица.

Несмотря на то, что в столице Азербайджана Анита Цой пробудет только один день, по ее словам она уже многое успела.

"Я успела прилететь, вдохнуть счастья и поделится в социальной сети кусочком фильма, который я сняла о фестивале. Конечно, мне хочется встретиться с родными, я разрекламировала фестиваль и в Баку прилетела часть моей семьи - племянница с детьми и мужем. Они неделю отдыхают в Баку и придут сегодня на концерт. Хочу побыть немного с ними и еще "зажечь" на афтепати", - рассказала артистка.

Анита Цой, которую очень любят в Баку, и всегда ждут ее выступлений, дала советы артистам, которые впервые выступят в столице Азербайджана.

"Первое - расслабится, самое главное, чтобы все было естественно, так как здесь нет ничего поддельного и смоделированного, а во-вторых, не пренебрегать зрителем, который придет на концерт. По своим прошлым выступлениям в Баку я поняла, что здешняя публика разбирается в музыке, Азербайджан страна с богатым культурным наследием. Так что с одной стороны надо расслабляться, а с другой готовиться, так как это делают артисты, которые приезжаю уже не первый раз. Если один раз Баку скажет "да", то это навсегда!", - отметила исполнительница.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева)