Светлана Лобода с нетерпением ожидала фестиваль "ЖАРА-2017"

2017-07-27 19:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze пройдет музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Известная исполнительница Светлана Лобода призналась представителям СМИ, что с нетерпением ждала визита в Баку и встречи с публикой фестиваля.

"В прошлом году мы провели в Баку потрясающие дни. Признаюсь, что очень ждала фестиваль в этом году. Уверена, что все участвующие здесь артисты сделают все возможное, чтобы фестивальные вечера запомнились зрителям", - сказала артистка.

Исполнительница также добавила, что на фестивале царит теплая атмосфера.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева)