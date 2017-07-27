Полузащитник «Спартака» о возможности играть за сборную Азербайджана

2017-07-27 19:41 | www.oxu.az | 7

Полузащитник российского клуба «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» рассказал о возможности играть за сборную Азербайджана по футболу, передает Oxu.Az со ссылкой на Советский спорт.

«Обращались ли ко мне по поводу сборной Азербайджана? Да, много раз выходили на связь, приглашали. И до сих пор зовут. Я пока ничего не отвечаю. Главное сейчас - заиграть и закрепиться в РФПЛ, прогрессировать. А дальше будет видно», - заявил Гулиев.

С.Б.

