Иосиф Пригожин о фестивале "ЖАРА": "Музыка объединяет людей"

2017-07-27 19:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что проведение фестиваля "ЖАРА" имеет важное значение с точки зрения развития отношений в сфере культуры между Азербайджаном и Россией, подчеркнув, что музыкальный фестиваль "ЖАРА" - культурный мост между двумя странами.

Говоря о значение фестиваля, продюсер также отметил, что музыка объединяет людей.

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов.

(Автор: Вугар Иманов, Джани Бабаева)